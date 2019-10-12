Зеленский: «Европа в шоке от Порошенко»

В Европе в шоке от поведения Порошенко, заявил Зеленский

Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с экс-президентом Украины Петром Порошенко , заявил действующий глава государства Владимир Зеленский . Видео с его выступлением опубликовано на странице офиса президента в фейсбуке.

По словам Зеленского, Порошенко хочет стать лидером "нового майдана", однако это его ошибка.

"Вы видели заявления и президента (Германии. — Прим. ред.) Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус. Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент — не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит"

Президент добавил, что его предшественник против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что "формула Штайнмайера" "в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах".