Зеленский раскрыл план «А» по Донбассу

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Зеленский заявил о намерении «вернуть» жителей и территории Донбасса 

ТК «Звезда» + ещё 3 40 минут назад
Украинский лидер назвал два плана действии в отношении подконтрольных народным ополченцам территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о проживающих на территории Донбасса людях. По его словам, страна их «не бросает» и якобы собирается «вернуть вместе с территориями».
«Они (жители Донбасса — прим.ред.) должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш план "А"», — заявил Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется онлайн украинскими СМИ.
План «Б», по его словам, заключается в обеспечении правом жить на подконтрольных Киеву территориях всем желающим.
Ранее Киев дважды сорвал разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Изначально отвод войск перенесли на другой день, а затем украинские силовики не ответили на сигнал о готовности к разведению со стороны Донецкой и Луганской народных республик. Очередная попытка установить перемирие назначена на 10 октября.
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Комментарии12
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский
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