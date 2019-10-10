Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу

Президент Украны Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил , что намерен «вернуть» Донбасс вместе с его жителями. При этом глава государства отметил, что существует два варианта реализации задуманного.

Зеленский подчеркнул, что жители Донбасса должны помнить, что украинское правительство о них не забывает и имеет два плана возвращения подконтрольных народных ополченцам территорий.

«Эта часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать: мы их не оставляем, не бросаем, мы обязательно вернем их вместе с территориями. Это наш план «А». А план «Б» — если будет долгий путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди», — заявил президент.

Зеленский пояснил, что план Б заключается в предоставлении права проживания на украинских территориях всем желающим.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ситуация в Донбассе обострилась: украинские военные заняли позиции, которые должны были покинуть. Речь шла о населенных пунктах Золотое и Петровское, где должен был стартовать процесс разведения сторон. График мероприятий был согласован 2 октября участниками контактной группы. Согласно ему, из Золотого должны были быть выведены украинские войска. Между тем стало известно о занятии бойцами полка «Азов» позиций вблизи этого населенного пункта.

Командование полка объяснило свои действия «приглашением местных жителей», которые якобы испугались оказаться в серой зоне после отступления украинцев. В ответ ополченцы обвинили президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении своих обязательств.