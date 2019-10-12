На Украине определили «главную ошибку» Зеленского

На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

"Ключевая стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского — это тезис о безальтернативности минских соглашений. Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий", — посетовал парламентарий.

Он выразил уверенность, что для разрешения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.

Ранее украинский президент заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, и добавил, что эту проблему он намерен обсудить в "нормандском формате" с лидерами России, Франции и Германии.