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На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
На Украине определили «главную ошибку» Зеленского
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
"Ключевая стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского — это тезис о безальтернативности минских соглашений. Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий", — посетовал парламентарий.
Он выразил уверенность, что для разрешения внутриукраинского конфликта следует опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.
Ранее украинский президент заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, и добавил, что эту проблему он намерен обсудить в "нормандском формате" с лидерами России, Франции и Германии.
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Комментарии
В мире , Сергей Власенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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