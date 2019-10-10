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Условия исполнены? Меркель попытается собрать «нормандскую четверку» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Меркель попытается собрать «нормандскую четверку»
Фото: Газета.Ru
По итогам телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Украины Владимира Зеленского, немецкий политик пообещала в переговорах с российскими и французскими представителями обсуждать дату проведения саммита в «нормандском формате». Кроме того, офис украинского президента отметил, что собеседники сошлись во мнении, что условия для проведения международной встречи исполнены.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала использовать ближайшие встречи с российскими и французскими представителями для обсуждения саммита в «нормандском формате».
«Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы офиса украинского лидера.
Между тем подобное заявление опубликовала и немецкая сторона. В сообщении пресс-службы немецкого правительства говорится о том, что у обоих политиков сошлось мнение о том, что условия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» исполнены.
При этом отмечается, что ранее контактная группа в Минске договорилась о разводе сил на линии соприкосновения, а также определила порядок «местных выборов в восточной Украине и вступления в силу особого статуса для этого региона».
Помимо всего прочего Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудили вопрос разведения противоборствующих сил в Донбассе. «Владимир Зеленский сообщил собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого [населенные пункты на востоке Украины], а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской», — сообщили в офисе украинского главы государства.
Стоит отметить, что для встречи «нормандской четверки» — глав Германии, Украины, России и Франции — ранее были приняты определенные условия. В частности, стороны установили, что проведут саммит только в том случае, если будет принята «формула Штайнмайера» и произойдет отвод сил обеих сторон от линии соприкосновения.
1 октября члены контактной группы подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок присвоения на постоянной основе особого статуса самопровозглашенным народным республикам. Сначала он устанавливается в Донбассе временно, а затем, после признания ОБСЕ проведения голосования легитимным, особый статус республик приобретет окончательную юридическую силу.
В тот же день, как передает ТАСС, контактная группа договорилась о разведении сил в Донбассе, что в тогда же подтвердил украинский лидер. На следующий день, 2 октября, Минобороны Украины заявило, что вооруженные силы страны технически готовы к началу процесса, который заключает в себя несколько нюансов. Во-первых, отвод войск должен происходить зеркально, то есть каждая из сторон на расстоянии 1 км от линии соприкосновения равномерно оставляет позиции. Во-вторых, в течение семи дней на участке отвода должно быть установлено перемирие. В-третьих, сначала отходит личный состав с обеих сторон, а затем противники демонтируют свои инженерные сооружения и разминируют территории.
По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, разведение в Золотом и Петровском должно было начаться 7 октября, передает ТАСС.
Однако в этот день процесс не начался, да и в последующее время возникали проблемы в коммуникации противников, что привело к очередному срыву отвода войск.
Тем не менее в республиках не оставляют надежды на доведение намеченного контактной группой плана до конца, и уже 10 октября будет предпринята новая попытка разведения сил.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в комментарии РИА «Новости» отметил, что говорить о проведении саммита в «нормандском формате» без завершения выполнения основных условий нецелесообразно.
«Пока еще сложно об этом говорить, потому что разведение, которые мы ожидали, в районе населенного пункта Золотое фактически было сорвано, в Петровском тоже. Без этого говорить о созыве саммита мы считаем преждевременным. Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите», — обратил внимание замминистра.
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Комментарии2
В мире , Европа , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Андрей Руденко , Министерство обороны , ОБСЕ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Германия , Минск
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