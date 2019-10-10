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Турция возобновила обстрелы в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Турция возобновила обстрелы в Сирии
Фото: РИА Новости
Войска Турции в рамках операции «Источник мира» возобновили обстрел сирийского приграничного города Рас-эль-Айн.
«Войска турецкого режима возобновили обстрел города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гостелевидение Сирии.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ из Сирии.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Исламское государство , РИА Новости , Рас-Эль-Айн , Сирия , Турция
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