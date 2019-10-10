Эрдоган объяснил право Турции на войну в Сирии 

Военная операция Турции в Сирии законна, заявил изданию Yeni Safak турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии — нанесла авиаудары по позициям курдов. Целью операции Анкара назвала защиту своей границы путем создания на севере Сирии буферной зоны. Действия Турции осудили власти множества стран, в том числе США.
«Воздушное пространство над Сирией не принадлежит США», — заявил Эрдоган в интервью.
По его словам, воздушное пространство над Сирией — «международное, сирийское», поэтому и вопрос его использования решается президентом Арабской республики Башаром Асадом, а не властями Соединенных Штатов.
Эрдоган подчеркнул, что войска Турции находятся в Сирии по приглашению Асада, а право на проведение операции «Источник мира» им дает соглашение между странами, подписанное в 1998 году в Адане.
Президент напомнил, что в тексте этого договора сказано, что Турция получает право преследовать членов Рабочей партии Курдистана в Сирии, если власти последней не принимают против них никаких мер.