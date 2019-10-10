Эрдоган объяснил право Турции на войну в Сирии

Вчера, как сообщал «Рамблер», Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии — нанесла авиаудары по позициям курдов. Целью операции Анкара назвала защиту своей границы путем создания на севере Сирии буферной зоны. Действия Турции осудили власти множества стран, в том числе США.

«Воздушное пространство над Сирией не принадлежит США», — заявил Эрдоган в интервью.

По его словам, воздушное пространство над Сирией — «международное, сирийское», поэтому и вопрос его использования решается президентом Арабской республики Башаром Асадом , а не властями Соединенных Штатов.

Эрдоган подчеркнул, что войска Турции находятся в Сирии по приглашению Асада, а право на проведение операции «Источник мира» им дает соглашение между странами, подписанное в 1998 году в Адане.