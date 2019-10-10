Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения.

«Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — пояснил он.

В ответ на угрозы США турецкий лидер подчеркнул, что сирийский президент Башар Асад не приглашал в страну американскую армию. Кроме того, воздушное пространство над Сирией США также не принадлежит.

«Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [Башара Асада]», — добавил Эрдоган.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . Она проходит совместно с формированиями « Сирийской свободной армии ». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.

Аданское соглашение было подписано Дамаском и Анкарой в 1999 году.