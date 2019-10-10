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Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии 

Lenta.ru 51 минуту назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии. Его слова передает издание Yeni Safak.
По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения.
«Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — пояснил он.
В ответ на угрозы США турецкий лидер подчеркнул, что сирийский президент Башар Асад не приглашал в страну американскую армию. Кроме того, воздушное пространство над Сирией США также не принадлежит.
«Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [Башара Асада]», — добавил Эрдоган.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.
Аданское соглашение было подписано Дамаском и Анкарой в 1999 году.
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Комментарии1
В мире , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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