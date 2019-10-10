В Европе призвали бороться с «российской пропагандой»

В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

Европарламенте настаивают на разработке эффективных методов борьбы с российской «дезинформацией».

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды в частности, и призывает Комиссию и Совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — приводит RT резолюцию ЕП.

Также в документе сказано, что Россия якобы причастна к финансированию западных избирательных кампаний. Однако конкретных примеров авторы не приводят, ссылаясь лишь на данные «нескольких расследований».

Москва не раз отвергала обвинения в хакерских атаках и дезинформации, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».