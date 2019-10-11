В Германии что-то пошло не так

Die Welt (Германия): что-то идет не так

Die Welt немецкий политик курдского происхождения, руководящий представитель Курдского сообщества в Германии и президент Федерального сообщества иммиграционных союзов. Не только немцы, но и мигранты в Германии возмущены тем, что люди, ищущие в стране защиту и помощь, совершают там преступления. Пора признать, что в Германии пугающе много уголовных дел с подозреваемыми-мигрантами, и у многих мигрантских сообществ местные законы не пользуются уважением, пишет внемецкий политик курдского происхождения, руководящий представитель Курдского сообщества в Германии и президент Федерального сообщества иммиграционных союзов.

В прошедшие дни страну потрясли сведения о хулиганских выходках, насильственных преступлениях и убийствах, совершенных, по всей вероятности, мигрантами. Идет ли речь об изнасилованиях, убийствах или драках на городских праздниках или у открытых бассейнов, участие во всем этом молодых мужчин-мигрантов — постыдный факт, глубоко задевающий и нас, иммигрантов, в этой стране.

Мы возмущены, что люди, ищущие в Германии защиту и помощь или получившие всё это, дают втянуть себя в преступные деяния. Тот, кто действительно ищет в Германии помощь и защиту от преследований, не совершает преступлений против помогающих ему граждан страны. Это делают те, кто приехал сюда с другими целями.

Мы, сами мигранты, становимся потенциальными жертвами этих преступников. Не напрямую, не там, где они совершают свои преступления, а позже, когда некоторые части населения начинают заодно подозревать и нас: вдруг мы тоже способны на подобные проступки. Каждое из таких преступлений в конечном итоге приводит к тому, что между коренным населением и мигрантами, нашедшими тут новую родину, возникает отчуждение.

Каждое подобное преступление — это и вода на мельницу тех, кто стремится заработать политический капитал на расколе общества. В связи с последними событиями мы требуем от ответственных политиков сделать правильные выводы. Очевидное больше не должно замалчиваться.

Стало очевидным и уже давно обсуждается в прессе, что во многих регионах страны уголовное преследование и обеспечение безопасности государством больше не гарантируются — не в последнюю очередь из-за пугающего обилия дел, открытых против подозреваемых мигрантов-мужчин. В некоторых областях речь уже идет практически о чрезвычайном положении.

Стало очевидным и уже давно обсуждается в прессе, что у многих мигрантских групп государство и его органы не пользуются уважением и признанием. Люди постепенно пришли к выводу, что наше государство реагирует на совершенные преступления санкциями, которые едва ли можно принимать всерьез. О том, что в Германии существуют скрытые зоны, где мигрантские кланы водят государство за нос, люди говорят уже в открытую.

Стало очевидным и уже давно обсуждается в прессе, что у подозреваемых в совершении преступлений подчас отсутствует должное представление о том, что такое правонарушение. Более того, в некоторых социальных сетях они находят одобрение и поддержку. Если мы не хотим поставить под угрозу мирное сосуществование честных и законопослушных мигрантов и коренного населения, то политики должны действовать решительно и принять меры.

Растущего и непрерывного притока мигрантов из стран Балканского полуострова, Ближнего и Среднего Востока Германия не сможет выдержать без того, чтобы это не привело к столкновению культур и вследствие этого к серьезному негативному воздействию на согласие в обществе. Следует рассмотреть возможность введения переходной фазы, чтобы пересмотреть имеющиеся материальные и ментальные ресурсы Германии для принятия все новых и новых сотен тысяч мигрантов и привести их в соответствие с создавшимся положением.

Там, где ресурсы невозможно быстро соотнести с ситуацией, Германия должна быть готова закрыть границы. Нельзя исключать и полный отказ от приема мигрантов (лишь в действительных случаях, предусмотренных статьей 16 Основного закона). Это относится и к депортациям — там, где они однозначно возможны с правовой точки зрения или же уже давно могли быть осуществлены.

В качестве первой и относительно легко реализуемой меры я предлагаю следующее: все, кого эта страна принимает даже на короткое время, должны быть сразу после прибытия в обязательном порядке проинформированы специально обученными сотрудниками устно и письменно об основных законах, правилах и местных культурных особенностях. Мигранты и лица, просящие политического убежища, должны подписать обязательный для них кодекс поведения, в котором они согласятся с тем, что в случае юридически доказанного нарушения кодекса теряют право на пребывание в Германии независимо от того, какого рода преследования им грозят на родине.

Право на убежище утрачивается в случае совершения мигрантом уголовного преступления, доказанного в судебном порядке, — это должно быть ясно каждому желающему остаться в Германии с самого первого дня. Каждый должен нести ответственность за свою судьбу. Это мы обязаны сделать не в последнюю очередь и ради всех законопослушных мигрантов.

Как президент Федерального рабочего сообщества иммигрантских союзов Германии я хотел бы обратиться к федеральному правительству с предложением провести в ближайшее время рабочую встречу федеральных ведомств, регулирующих миграцию, миграционных объединений и соответствующих научных организаций. На этой встрече на фоне описанных выше происшествий следует обсудить основы новой, скорректированной миграционной политики, которые затем будут представлены общественности — по возможности, в совместном заявлении.

Что-то идет принципиально не так, если рост миграции приводит к росту потенциальной террористической опасности в стране — с предсказуемой реакцией правых сил, которые в свою очередь не останавливаются перед убийствами. Что-то идет принципиально не так, если в виду террористической опасности германский бундестаг в Берлине окружают своеобразным защитным валом, фатально напоминающим Берлинскую стену в ГДР, если ни один народный праздник и рождественский базар не обходится без усиленных нарядов полиции и дополнительных мер безопасности.

К сожалению, приходится признавать, что восточноевропейские страны не без основания принимают ограничительные меры в вопросах миграции. У них перед глазами — опыт Западной Европы, и они не хотят повторения подобного у себя.

Есть желательная миграция, которая существует и существовала всегда во всем мире. В этом случае мигрантам всегда ясно, что никаких привилегий, с самого начала облегчающих им жизнь, они не получат. Мигранты почти во всех странах исходят из того, что нужно будет начинать с малого, самому пробиваться, рассчитывать только на свои силы и не ждать помощи от государства.

Это означает также необходимость приспосабливаться к новому обществу, чтобы оно видело в мигрантах реальное приобретение, а не обузу, тем более такую, которая не останавливается перед преступлениями и убийствами. Неконтролируемая массовая миграция всегда и везде — это большая логистическая, оперативная и адаптивная нагрузка на принимающее общество. Некоторые граждане в стране воспринимают ее как нечто нетерпимое, особенно если вместо благодарности они видят вызывающее и преступное поведение пришельцев.

Поэтому многие мигранты убедительно требуют значительно ограничить миграцию. По возможности, ее надо останавливать на месте — в родных странах и регионах потенциальных мигрантов с помощью целевых программ развития. Другие страны и континенты, в первую очередь находящиеся по соседству с регионами, откуда идет миграция, также должны принимать мигрантов. Европа и, в частности, Германия не могут быть прибежищем для половины мира, иначе им самим грозит гибель. Готовность к эмиграции многих элит в нашей стране — это сигнал, который нельзя игнорировать.

Самое малое, что можно сделать после происшествий последних недель и месяцев, — это ввести мораторий на разработку новых параметров в миграционной политике. Необходим и честный диалог с теми, кто критически относится к неограниченной миграции перед лицом проистекающих из нее логистических, оперативных и адаптивных проблем.

Хотеть как лучше и делать как лучше — не всегда одно и то же. Это относится и к миграционной политике. Настало время честно оценить обстановку, сделать выводы и вывести миграционную политику из тупика.