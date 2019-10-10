Пенс дал добро на публикацию своих разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не против публикации стенограмм своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским , сейчас эта возможность обсуждается с юрисконсультом Белого дома. Также Пенс сказал, что американский лидер Дональд Трамп не оказывал никакого давления на Зеленского и был заинтересован в увеличении поддержки Украины со стороны стран Евросоюза и снижении уровня коррупции в ней. "Я горжусь тем, что в отличие от предыдущей администрации, мы предоставили военную поддержку Украине. Администрация Обамы помогала Киеву в буквальном смысле подушками и одеялами после того, как Россия вторглась в Крым, по сути инициировав и поддержав военные действия на востоке Украины", — цитирует Пенса ТАСС. Также вице-президент заверил, что целью переговоров Трампа и его администрации с Зеленским было обсуждение «более широких вопросов», чем действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Как писал News.ru ранее, экс-вице-премьер Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Конгрессу следует объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу. По его словам, политик нарушил клятву, которую дал при вступлении в должность.