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Пенс дал добро на публикацию своих разговоров с Зеленским 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не против публикации стенограмм своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сейчас эта возможность обсуждается с юрисконсультом Белого дома.
Также Пенс сказал, что американский лидер Дональд Трамп не оказывал никакого давления на Зеленского и был заинтересован в увеличении поддержки Украины со стороны стран Евросоюза и снижении уровня коррупции в ней.
"Я горжусь тем, что в отличие от предыдущей администрации, мы предоставили военную поддержку Украине. Администрация Обамы помогала Киеву в буквальном смысле подушками и одеялами после того, как Россия вторглась в Крым, по сути инициировав и поддержав военные действия на востоке Украины", — цитирует Пенса ТАСС.
Также вице-президент заверил, что целью переговоров Трампа и его администрации с Зеленским было обсуждение «более широких вопросов», чем действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине.
Как писал News.ru ранее, экс-вице-премьер Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Конгрессу следует объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу. По его словам, политик нарушил клятву, которую дал при вступлении в должность.
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Комментарии
В мире , Видео , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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