Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО заявили о риске для Украины не достичь стандартов альянса 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Будущее Украины в НАТО оказалось под угрозой
Фото: Reuters
Существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь к концу 2020 года задачи полностью соответствовать стандартам НАТО. Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи альянса.
Как отмечается в документе, 2019 и 2020 годы станут решающими «в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины».
«Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут с 2014 года, существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года», — говорится в сообщении.
Также указывается, что Украина пока находится «далеко от соответствия критериям членства в НАТО и Евросоюзе», однако ей нужно дать «чёткий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии».
Ранее стало известно, что руководство НАТО планирует совершить поездку на Украину в конце октября.
В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году на Украине должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельности ВС страны.
Как отмечал в январе занимавший тогда должность украинского президента Пётр Порошенко, Вооружённые силы страны в 2020 году будут способны действовать по стандартам НАТО.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
RT на русском: последние новости
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России Трамп и Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Сирии Трамп и Джонсон предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Сирии Пенс допустил возможность публикации его разговоров с Зеленским Пенс допустил возможность публикации его разговоров с Зеленским
Комментарии
В мире , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян будут лечить мигранты
Россиян будут лечить мигранты78
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем20
Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге
Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге1
В Иркутске произошло землетрясение
В Иркутске произошло землетрясение
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине405
Видео
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Украина
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение