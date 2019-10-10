Будущее Украины в НАТО оказалось под угрозой

В НАТО заявили о риске для Украины не достичь стандартов альянса

Существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь к концу 2020 года задачи полностью соответствовать стандартам НАТО . Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи альянса. Как отмечается в документе, 2019 и 2020 годы станут решающими «в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины». «Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут с 2014 года, существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года», — говорится в сообщении. Также указывается, что Украина пока находится «далеко от соответствия критериям членства в НАТО и Евросоюзе », однако ей нужно дать «чёткий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии». Ранее стало известно, что руководство НАТО планирует совершить поездку на Украину в конце октября. В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году на Украине должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельности ВС страны. Как отмечал в январе занимавший тогда должность украинского президента Пётр Порошенко , Вооружённые силы страны в 2020 году будут способны действовать по стандартам НАТО.

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