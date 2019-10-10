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Россию сочли причиной коррумпированности Украины 

Lenta.ru + ещё 2 30 минут назад
Причины коррупции на Украине нужно искать в России. С таким заявлением выступил болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов, передает РИА Новости.
Комментируя подписание «формулы Штайнмайера», евродепутат заговорил о проблеме коррупции, отметив значимость российского влияния. «Коррупция на Украине — это российский продукт», — заключил он.
В апреле Александр Данилюк, советник президента Владимира Зеленского, который на тот момент являлся кандидатом на пост главы государства, назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности. Бывший генпрокурор страны отмечал, что крупнейшие источники коррупции — государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система.
Киев и самопровозглашенные республики подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.
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Комментарии16
В мире , Видео , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , РИА Новости
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