Россию сочли причиной коррумпированности Украины

Причины коррупции на Украине нужно искать в России . С таким заявлением выступил болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов, передает РИА Новости.

Комментируя подписание «формулы Штайнмайера», евродепутат заговорил о проблеме коррупции, отметив значимость российского влияния. «Коррупция на Украине — это российский продукт», — заключил он.

В апреле Александр Данилюк , советник президента Владимира Зеленского , который на тот момент являлся кандидатом на пост главы государства, назвал коррупцию главной угрозой украинской государственности. Бывший генпрокурор страны отмечал, что крупнейшие источники коррупции — государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система.

Киев и самопровозглашенные республики подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.