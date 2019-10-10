Россию обвинили в коррумпированности Украины

Коррупция на Украине — «продукт» России . Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил евродепутат Александр Александров-Йорданов.

Выступление представителя Болгарии в Европарламенте Александра Александрова-Йорданова было по большей части посвящено проблеме коррупции на Украине.

«Коррупция на Украине — это российский продукт», — заявил он.

Кроме того, болгарин высказал мнение, что формула Штайнмайера «играет на руку» Москве. На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», формула была одобрена сторонами конфликта в Донбассе. Она подразумевает проведение в Донбассе выборов, введение там особого статуса, а после этого — переход к Украине контроля на его границе с Россией.