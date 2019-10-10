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Россию обвинили в коррумпированности Украины 

Рамблер + ещё 4 20 минут назад
Коррупция на Украине — «продукт» России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил евродепутат Александр Александров-Йорданов.
Вчера в Европейском парламенте состоялись слушания по Украине. Среди прочих в ходе них выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Агентство отмечает, что зал пленарных заседаний был полупустым.
Выступление представителя Болгарии в Европарламенте Александра Александрова-Йорданова было по большей части посвящено проблеме коррупции на Украине.
«Коррупция на Украине — это российский продукт», — заявил он.
Кроме того, болгарин высказал мнение, что формула Штайнмайера «играет на руку» Москве. На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», формула была одобрена сторонами конфликта в Донбассе. Она подразумевает проведение в Донбассе выборов, введение там особого статуса, а после этого — переход к Украине контроля на его границе с Россией.
В мире , Видео , Федерика Могерини , ЕС , Европарламент
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