В США решили наказать Турцию за новое вторжение

Согласно тексту документа, визовые ограничения и ограничительные меры будут введены в отношении активов президента, вице-президента, министров обороны, торговли, финансов, иностранных дел и энергетики и природных ресурсов Турции.

Кроме того, предлагается запретить США оказание военной помощи Турции, а любому иностранному лицу — финансовой и технологической помощи ее армии.

Республиканец Грэм в своем твиттере назвал турецкую операцию в Сирии вторжением и обвинил Белый дом в бездействии, а демократ Ван Холлен в своем заверил, что подготовленные ими санкции будут иметь «немедленные, далеко идущие» последствия для Турции.