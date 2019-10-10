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В США решили наказать Турцию за новое вторжение 

Рамблер + ещё 16 19 минут назад
Сенаторы США Линдси Грэм и Крис Ван Холлен подготовили проект закона о санкциях против Турции за военную операцию в Сирии. Об этом они объявили в твиттере.
Согласно тексту документа, визовые ограничения и ограничительные меры будут введены в отношении активов президента, вице-президента, министров обороны, торговли, финансов, иностранных дел и энергетики и природных ресурсов Турции.
Кроме того, предлагается запретить США оказание военной помощи Турции, а любому иностранному лицу — финансовой и технологической помощи ее армии.
Республиканец Грэм в своем твиттере назвал турецкую операцию в Сирии вторжением и обвинил Белый дом в бездействии, а демократ Ван Холлен в своем заверил, что подготовленные ими санкции будут иметь «немедленные, далеко идущие» последствия для Турции.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии. Это произошло в рамках новой военной операции страны «Источник мира». В тот же день президент США Дональд Трамп пообещал сделать с Турцией «нечто значительно большее, чем санкции», «гораздо жестче».
Комментарии77
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , США , Санкции США , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Сирия , Турция
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