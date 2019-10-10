В США решили наказать Турцию за новое вторжение

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В США предложили ввести санкции против Турции 

Rambler News Service + ещё 15 43 минуты назад
Американские сенаторы Линдси Грэхэм и Крис Ван Холлен опубликовали в своих Twitter-аккаунтах сообщения с предложениями по введению санкций против Турции.
«Я рад, что достиг двухпартийного соглашения с сенатором Крисом Ван Холленом о жестких санкциях против Турции за их вторжение в Сирию. Хотя администрация отказывается действовать против Турции, я ожидаю сильной поддержки», — написал Линдси Грэхэм в своем Twitter.
В документе предлагается ввести санкции против энергетического сектора Турции и запрет на сотрудничество в военной сфере. Также предлагается ввести личные санкции против президента, вице-президента, министра иностранных дел, министра финансов, министра торговли, министра энергетики и природных ресурсов страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают военную операцию Турции в Сирии и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
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В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , США , Санкции США , Дональд Трамп , Сирия , Турция
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