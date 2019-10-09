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Саакашвили назвал украинских прокуроров «импотентами» 

РИА Новости 1 час назад
Саакашвили назвал «импотентами» украинских прокуроров
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинские прокуроры "продают старые дела" и разучились сажать за преступления.
"На местах все прогнило. Все эти старые прокуроры продают сейчас старые дела, но продают их уже десятый раз. Украинские прокуроры утратили талант или навыки кого-то сажать. Что такое украинский прокурор? Украинский прокурор в среднем, это прокурор, который кусает, пугает, царапает, а потом ждет деньги, чтобы он тебя не кусал и не царапал. Даже те коррумпированные прокуроры за редким исключением никого не посадили. Они умеют только шугать (пугать — ред.). Это такие импотенты, что с них вообще нечего взять", — заявил Саакашвили в среду в эфире телеканала NewsOne.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Комментарии1
В мире , Кавказ , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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