Саакашвили назвал «импотентами» украинских прокуроров

Саакашвили назвал украинских прокуроров «импотентами»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинские прокуроры "продают старые дела" и разучились сажать за преступления.

"На местах все прогнило. Все эти старые прокуроры продают сейчас старые дела, но продают их уже десятый раз. Украинские прокуроры утратили талант или навыки кого-то сажать. Что такое украинский прокурор? Украинский прокурор в среднем, это прокурор, который кусает, пугает, царапает, а потом ждет деньги, чтобы он тебя не кусал и не царапал. Даже те коррумпированные прокуроры за редким исключением никого не посадили. Они умеют только шугать (пугать — ред.). Это такие импотенты, что с них вообще нечего взять", — заявил Саакашвили в среду в эфире телеканала NewsOne.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.