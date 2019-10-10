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На Аляске выбрали самого толстого медведя 2019 года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
На Аляске выбрали самого толстого медведя
Фото: РИА Новости
В национальном парке США Катмай с помощью голосования в соцсетях выбрали самого упитанного медведя этого года. Им оказалась самка по имени Холли, сообщает Lonely Planet.
Сотрудники заповедника Катмай отобрали фотографии самых крупных особей и устроили голосование в сети, чтобы выяснить, какой зверь в этом году будет признан самым толстым на Аляске и, значит, самым подготовленным к зимней спячке.
Победу одержала медведица по имени Холли — именно ее большинство пользователей назвали самой упитанной. На следующей неделе состоится праздник в честь победительницы. В качестве приза она получит большую порцию еды.
Набор веса для медведей — важный этап подготовки к зимней спячке. За шесть месяцев зверь должен употребить годовой запас еды, чтобы обеспечить себе выживание в холодное время года.
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