В России обеспокоены попытками втянуть Грузию в НАТО

Россия обратила внимание на попытки втягивания Грузии в НАТО

Российские представители в рамках очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обратили внимание на попытки втягивания Грузии НАТО . Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Россия также привлекла внимание к тому, что после вхождения в НАТО Грузии предстоит милитаризация, а также регулярное проведение на своей территории военных учений Североатлантического альянса.

Уточняется, что российское представительство расценило попытки втягивания Грузии в НАТО, как "подрывающие региональную безопасность". В поддержку такого мнения также выступили Абхазия и Северная Осетия.