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Россия обратила внимание на попытки втягивания Грузии в НАТО 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
В России обеспокоены попытками втянуть Грузию в НАТО
Фото: Газета.Ru
Российские представители в рамках очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обратили внимание на попытки втягивания Грузии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Россия также привлекла внимание к тому, что после вхождения в НАТО Грузии предстоит милитаризация, а также регулярное проведение на своей территории военных учений Североатлантического альянса.
Уточняется, что российское представительство расценило попытки втягивания Грузии в НАТО, как "подрывающие региональную безопасность". В поддержку такого мнения также выступили Абхазия и Северная Осетия.
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В мире , Армия , Войска , Кавказ , НАТО , Грузия
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