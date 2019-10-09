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Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко постановками 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Саакашвили раскрыл правду о Порошенко
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что при президентстве Порошенко все его пресс-конференции были постановочными, украинским телеканалам выдавали рекомендации по тезисам и темам эфиров, а также списки гостей, которых нельзя приглашать.
"Я прекрасно знаю, как это все было (при Порошенко — ред.) срежиссировано на пресс-конференциях на Банковой (администрация президента — ред.). Как они хотели подражать другим мировым лидерам, но у них не получалось. Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет. Я точно помню, что как только неугодные вопросы, сразу микрофон отключался… И заранее был список, кому надо задавать вопросы и т.д. ", — заявил Саакашвили в среду в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, также существовали списки журналистов, которым никогда не давали интервью.
"Как только слово коррупция у них (журналистов — ред.) близко к губам подходило, для Порошенко ты становился персона нон грата, потому что это было его больное место. Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", — добавил он.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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В мире , Кавказ , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Администрация Президента РФ , Грузия
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