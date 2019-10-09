Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Трамп высмеял Байдена
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
Демократ Байден впервые призвал в среду объявить импичмент Трампу, который, предположительно, добивался от украинских властей расследования против Байдена.
"Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал", — написал Трамп.
По его словам, у Байдена не было другого выбора, поскольку его усилия по избранию президентом терпят крах.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России109
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии6
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии9
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе205
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу177
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение