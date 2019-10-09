В Ираке хотят остановить протесты из уважения к религии

ТВ: власти Ирака хотят остановить протесты на время шиитского паломничества

Иракские власти ведут переговоры с демонстрантами о прекращении протестов на время сезона паломничества к шиитским святыням, сообщил в среду телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в политических кругах.

В понедельник иракское правительство перебросило дополнительные военные подразделения в южные провинции страны с целью предотвратить беспорядки на фоне продолжающихся вторую неделю народных протестов. Армейские подразделения направлены в том числе в два священных для мусульман-шиитов города — Кербелу и Наджаф, где во второй половине октября ожидается приток паломников в связи с поминальным шествием в честь имама Хусейна (Арбаин).

Пик траурных церемоний ожидается на 40-й день после траура Ашура — 19 октября.

По данным источника телеканала, переговоры о временном прекращении демонстраций ведутся при посредничестве представителей местных племен и религиозных деятелей в городах, где прошли наиболее массовые акции протеста.

"Правительственная комиссия хочет при помощи религиозных и племенных деятелей получить согласие активистов на прекращение демонстраций в Багдаде, Эн-Насирии (провинция Зи-Кар — ред.), Наджафе и Эд-Дивании (провинция Кадисия — ред.) вплоть до окончания паломничества Арбаин", — цитирует телеканал источник.

Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили впоследствии не только столицу, но и несколько провинций на юге страны — Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по данным минздрава, 165 человек погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.