Евросоюз призвал Турцию остановиться

«Я призываю Турцию остановить военную операцию», — сказал представитель Европейского союза.

По мнению Юнкера, несмотря на имеющиеся проблемы безопасности Турции, вторжение на север Сирии лишь усилит страдания мирных жителей. Он также отметил, что ЕС не будет помогать Анкаре финансово создавать зону безопасности.

Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-эль-Айн. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) в ответ на начало операции Турции обстреляли город Нусайбин (юго-восток Турции).

До этого стало известно, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

В октябре Эрдоган заявлял, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.