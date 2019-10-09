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Евросоюз призвал Турцию остановиться 

Lenta.ru 58 минут назад
Евросоюз призывает Турцию остановить военную операцию «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Associated Press.
«Я призываю Турцию остановить военную операцию», — сказал представитель Европейского союза.
По мнению Юнкера, несмотря на имеющиеся проблемы безопасности Турции, вторжение на север Сирии лишь усилит страдания мирных жителей. Он также отметил, что ЕС не будет помогать Анкаре финансово создавать зону безопасности.
Ранее 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» (Peace Spring) Вооруженных сил Турции в Сирии совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-эль-Айн. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) в ответ на начало операции Турции обстреляли город Нусайбин (юго-восток Турции).
До этого стало известно, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.
В октябре Эрдоган заявлял, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.
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Комментарии1
В мире , Ближний Восток , Видео , Европа , Жан-Клод Юнкер , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , ЕС , Исламское государство , Еврокомиссия , Рабочая партия Курдистана , Associated Press , Анкара , Сирия , Турция
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