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Совбез ООН призвал стороны к сдержанности из-за операции Турции в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
В ООН высказались в связи с операцией Турции в Сирии
Фото: Reuters
Совбез ООН в свете начавшейся военной операции Турции на севере Сирии призывает стороны к максимальной сдержанности, заявил журналистам постпред ЮАР при ООН, председательствующий в СБ, Джерри Мэтьюс Матджила.
"Мы слышали о том, что происходит, и Совет следит за ситуацией на севере Сирии. На этом этапе мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения", — сказал Матджила.
По его словам, военного решения конфликта в САР нет.
"Мы хотели бы призвать все стороны исполнять свои национальные обязательства и полностью исполнять резолюцию 2254", — добавил он.
Пока, как указал дипломат, запросов на проведение заседания СБ ООН не поступало.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии1
В мире , Совбез ООН , ООН , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция , ЮАР
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