В ООН высказались в связи с операцией Турции в Сирии

Совбез ООН призвал стороны к сдержанности из-за операции Турции в Сирии

"Мы слышали о том, что происходит, и Совет следит за ситуацией на севере Сирии. На этом этапе мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения", — сказал Матджила.

По его словам, военного решения конфликта в САР нет.

"Мы хотели бы призвать все стороны исполнять свои национальные обязательства и полностью исполнять резолюцию 2254", — добавил он.

Пока, как указал дипломат, запросов на проведение заседания СБ ООН не поступало.

*Террористическая организация, запрещенная в России.