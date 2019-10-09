Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма

Зеленский признал, что для возвращения Крыма у Украины «формулы» нет

Украина намерена вернуть Крым с помощью международных партнеров, однако "формулы Штайнмайера" для этого процесса не имеет. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения выставки "Оружие и безопасность" в Киеве

"Сейчас нет этой формулы", — цитирует "Крым. Реалии TV" ответ Зеленского на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера".

Зеленский назвал крымский вопрос "сложной историей" и признал, что без международной помощи его не решить.

"Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров", — отметил он.

Кроме того, президент Украины в решении этого вопроса делает ставку на развитие армии.

"Должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только наша дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", — подчеркнул Зеленский.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД , а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера , определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.