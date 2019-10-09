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«Украина сама не справится»: Зеленский о возвращении Крыма 

Рамблер + ещё 2 7 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет «формулы Штайнмайера» по возвращению Крыма. Об этом, как передает ТАСС, он заявил во время посещения выставки «Оружие и безопасность» в Киеве.
«Сейчас нет этой формулы», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, существует ли «формула Штайнмайера» для Крыма.
Он назвал тему возвращения Крыма «сложной историей» и заявил, что в одиночку Украина этот вопрос решить не сможет.
«Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров», — констатировал Зеленский.
Президент также отметил важность развития армии. По его словам, украинская армия должна быть «действительно высокого уровня».
1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была согласована так называемая «формула Штайнмайера», определяющая порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Комментарии152
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
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