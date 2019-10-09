«Украина сама не справится»: Зеленский о возвращении Крыма

«Сейчас нет этой формулы», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, существует ли «формула Штайнмайера» для Крыма.

Он назвал тему возвращения Крыма «сложной историей» и заявил, что в одиночку Украина этот вопрос решить не сможет.

«Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров», — констатировал Зеленский.

Президент также отметил важность развития армии. По его словам, украинская армия должна быть «действительно высокого уровня».

1 октября по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе была согласована так называемая «формула Штайнмайера», определяющая порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.