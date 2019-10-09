Трамп обвинил информатора о разговоре с Зеленским во лжи

Американский президент Дональд Трамп считает слова информатора, который рассказал о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским , лживыми. Об этом он написал в твиттере.

Трамп пожаловался на то, что раскрывший его разговор с Зеленским не знал, что он собирается опубликовать полный разговор с главой Украины. Именно поэтому он говорил, что их телефонный разговор был "сумасшедшим и пугающим".

"Это очень большая ложь", — добавил Трамп.

Президент США отметил, что его разговор с Зеленским был приятным и совсем не таким, о котором рассказал информатор. Трамп потребовал извинений от информатора и призвал прекратить этот "нелепый импичмент".