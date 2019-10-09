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Трамп обвинил информатора о разговоре с Зеленским во лжи 

Газета.Ru 44 минуты назад
Трамп обвинил информатора о разговоре с Зеленским
Фото: ТАСС
Американский президент Дональд Трамп считает слова информатора, который рассказал о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, лживыми. Об этом он написал в твиттере.
Трамп пожаловался на то, что раскрывший его разговор с Зеленским не знал, что он собирается опубликовать полный разговор с главой Украины. Именно поэтому он говорил, что их телефонный разговор был "сумасшедшим и пугающим".
"Это очень большая ложь", — добавил Трамп.
Президент США отметил, что его разговор с Зеленским был приятным и совсем не таким, о котором рассказал информатор. Трамп потребовал извинений от информатора и призвал прекратить этот "нелепый импичмент".
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В мире , США , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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