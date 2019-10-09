Эксперты назвали последствия операции Турции в Сирии

Турецкая операция в Сирии приведёт к усилению ИГ*, считают эксперты

Турецкая операция в Сирии приведёт к усилению и возможной перегруппировке террористов "Исламского государства" *, считают американские эксперты.

Президент Турции объявил в среду о начале в Сирии военной операции "Источник мира", направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

Вашингтон ранее сообщил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

"Одно дело желать сократить военное участие США на Ближнем Востоке и совсем другое — сделать это без какой-либо подготовки, без учета последствий", — заявил бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли.

По его словам, действия США наносят удар в спину курдских сил, это может придать новые силы террористам ИГ*.

"К сожалению, это то, что происходит, и предсказуемые последствия очевидны для всех", — говорится в комментарии Малли, поступившем в РИА Новости.

С ним согласен другой американский эксперт по негосударственным вооруженным группировкам Сэм Хеллер.

"Новая запущенная интервенция Турции на северо-востоке Сирии вовлечет РПК (Рабочую партию Курдистана — ред.) в борьбу за выживание, прервав их усилия против ИГ*. Это может позволить ИГ* перегруппироваться в Сирии и потенциально дестабилизировать соседний Ирак", — уверен он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.