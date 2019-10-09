ЕС призывает Турцию остановить войну в Сирии

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ЕС призывает Турцию остановить военную операцию на севере Сирии
ТАСС
43 минуты назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Евросоюз
призывал
Турцию
"действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии".
Об этом заявил глава
Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер
, выступая в среду на сессии
Европарламента
в Брюсселе.
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