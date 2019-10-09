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ЕС призывает Турцию остановить военную операцию на севере Сирии 

ТАСС 43 минуты назад
ЕС призывает Турцию остановить войну в Сирии
Фото: ТАСС
Евросоюз призывал Турцию "действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии".
Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду на сессии Европарламента в Брюсселе.
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В мире , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Сирия , Турция
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