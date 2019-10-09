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На Украине решили допросить всех освобожденных Россией моряков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Украина допросит всех освобожденных Россией моряков
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о намерении допросить всех украинских военных, которые нарушили российскую границу в ноябре 2018 года. Отмечается, что допрос пройдет в рамках уголовного дела о госизмене, в котором фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Мы будем пытаться, чтобы получить показания всех без исключения», — сказал директор ГБР Роман Труба в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Он отметил необходимость установить все обстоятельства и выяснить, «кто давал указания» и какие это были указания.
Ранее ГБР уже допрашивало нескольких освобожденных моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.
В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
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Комментарии
В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко , СБУ , РИА Новости
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