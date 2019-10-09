Украина допросит всех освобожденных Россией моряков

На Украине решили допросить всех освобожденных Россией моряков

Петр Порошенко. Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о намерении допросить всех украинских военных, которые нарушили российскую границу в ноябре 2018 года. Отмечается, что допрос пройдет в рамках уголовного дела о госизмене, в котором фигурирует экс-президент Украины

«Мы будем пытаться, чтобы получить показания всех без исключения», — сказал директор ГБР Роман Труба в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

Он отметил необходимость установить все обстоятельства и выяснить, «кто давал указания» и какие это были указания.

Ранее ГБР уже допрашивало нескольких освобожденных моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ . Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.

В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.