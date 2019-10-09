Трамп ответил ООН на жалобы о финансировании

Трамп прокомментировал сообщения о нехватке финансирования ООН

Американский президент Дональд Трамп после сообщений о том, что ООН испытывает нехватку финансирования, призвал всемирную организацию "заставить платить" все государства, которые входят в ООН, "не только США ".

"Так заставьте платить все государства-члены, не только США!" — прокомментировал Трамп в своем Twitter публикацию телеканала CBS о нехватке финансирования ООН.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что всемирная организация имеет дефицит в размере 230 миллионов долларов, к концу октября у нее могут закончиться деньги. Для сокращения затрат Гутерреш предложил перенести конференции и совещания, а также уменьшить объем предоставляемых услуг. Кроме того, по его мнению, необходимо ограничить официальные поездки и совершать их только в рамках основных видов деятельности, при этом Гутерреш выступил также за принятие мер для экономии энергии.

При этом представитель ООН, пожелавший сохранить анонимность, сообщил агентству, что ранее Гутерреш просил страны-члены организации увеличить взносы, чтобы избежать проблем с денежными потоками, однако эти государства отказались.

Страны платят взносы в бюджет ООН из расчета экономик государств. В этом году, как сообщало во вторник Радио ООН, свои финансовые обязательства выполнили 129 из 193 стран, внеся в бюджет 70% поступлений.