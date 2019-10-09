Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп прокомментировал сообщения о нехватке финансирования ООН 

РИА Новости 2 часа назад
Трамп ответил ООН на жалобы о финансировании
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Американский президент Дональд Трамп после сообщений о том, что ООН испытывает нехватку финансирования, призвал всемирную организацию "заставить платить" все государства, которые входят в ООН, "не только США".
"Так заставьте платить все государства-члены, не только США!" — прокомментировал Трамп в своем Twitter публикацию телеканала CBS о нехватке финансирования ООН.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что всемирная организация имеет дефицит в размере 230 миллионов долларов, к концу октября у нее могут закончиться деньги. Для сокращения затрат Гутерреш предложил перенести конференции и совещания, а также уменьшить объем предоставляемых услуг. Кроме того, по его мнению, необходимо ограничить официальные поездки и совершать их только в рамках основных видов деятельности, при этом Гутерреш выступил также за принятие мер для экономии энергии.
При этом представитель ООН, пожелавший сохранить анонимность, сообщил агентству, что ранее Гутерреш просил страны-члены организации увеличить взносы, чтобы избежать проблем с денежными потоками, однако эти государства отказались.
Страны платят взносы в бюджет ООН из расчета экономик государств. В этом году, как сообщало во вторник Радио ООН, свои финансовые обязательства выполнили 129 из 193 стран, внеся в бюджет 70% поступлений.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Комментарии
В мире , США , Антониу Гутерреш , Дональд Трамп , ООН , France-Presse , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана414
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты3
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»115
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования413
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии5
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
06:36
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Армия Оружие
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
00:29
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
Криминал Происшествия
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
00:37
РФ провела стрельбы «Калибрами» в Черном море
Войска Армия
В Москве объявлен план «Перехват»
00:29
В Москве объявлен план «Перехват»
Происшествия
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
03:08
Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака
Общество Другое
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
00:33
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Происшествия
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
00:53
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение