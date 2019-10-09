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В Киеве захотели помочь с расследованием роли Украины в крушении «Боинга» 

Lenta.ru 36 минут назад
Дело МН-17: Киев захотел помочь Нидерландам
Фото: РИА Новости
Киеву следует сотрудничать с Нидерландами в ходе расследования о роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом в среду, 9 октября, заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдан Яременко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
«Мы должны помочь. Украина должна спокойно идти на сотрудничество, как и делала это во всех эпизодах с самого начала», — отметил Яременко, подчеркнув, что нынешней киевской власти стоит продолжить политику открытости в этом вопросе.
По его словам, решение нидерландского парламента о начале расследования, в ходе которого должна быть установлена роль Украины в авиакатастрофе, будет рассмотрено возглавляемым им комитетом Рады в среду. Политик добавил, что действия Нидерландов не дают оснований «для криков, инсинуаций или несдержанного поведения», и призвал своих коллег быть мудрыми и сдержанными.
О том, что парламент Нидерландов инициировал дополнительное расследование по делу о крушении «Боинга», стало известно 8 октября. Отмечалось, что следователи, в частности, планируют выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство несмотря на то, что там велись боевые действия.
В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении «Боинга», которого передали России в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Голландские власти хотят пообщаться с ним и собрать возможную информацию, которой он может обладать. После обмена пленными украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Цемах , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Владимир Зеленский , Игорь Гиркин , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , Киев , Нидерланды
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