Дело МН-17: Киев захотел помочь Нидерландам

В Киеве захотели помочь с расследованием роли Украины в крушении «Боинга»

Киеву следует сотрудничать с Нидерландами в ходе расследования о роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом в среду, 9 октября, заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдан Яременко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

«Мы должны помочь. Украина должна спокойно идти на сотрудничество, как и делала это во всех эпизодах с самого начала», — отметил Яременко, подчеркнув, что нынешней киевской власти стоит продолжить политику открытости в этом вопросе.

По его словам, решение нидерландского парламента о начале расследования, в ходе которого должна быть установлена роль Украины в авиакатастрофе, будет рассмотрено возглавляемым им комитетом Рады в среду. Политик добавил, что действия Нидерландов не дают оснований «для криков, инсинуаций или несдержанного поведения», и призвал своих коллег быть мудрыми и сдержанными.

О том, что парламент Нидерландов инициировал дополнительное расследование по делу о крушении «Боинга», стало известно 8 октября. Отмечалось, что следователи, в частности, планируют выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство несмотря на то, что там велись боевые действия.