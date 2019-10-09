Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии назвали сроки пилотного тура на Курилы 

ТАСС 1 час назад
В Японии назвали сроки пилотного тура на Курилы
Фото: РИА Новости
Правительство Японии намерено вести дальнейшее согласование сроков проведения отложенной пилотной поездки японских туристов на южную часть Курильских островов с тем, чтобы она состоялась в конце октября. Об этом в среду на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"Мы намерены провести согласование с российской стороной с тем, чтобы провести его как можно раньше в период с окончания текущего месяца", — сказал он.
По его словам, Россия также настроена на то, чтобы в итоге организовать этот тур.
Суга также подчеркнул, что осуществление проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности имеет непосредственное отношение к решению проблемы мирного договора между РФ и Японией. Как отмечает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, в качестве новых сроков проведения тура рассматривается период с конца октября по 5 ноября.
Согласно обнародованному ранее плану, группа туристов и их сопровождающих в лице чиновников МИД, представителей Японского агентства по туризму, а также врачей и переводчиков из 50 человек должна была отправиться из порта Немуро на острове Хоккайдо 11 октября и в тот же день прибыть на Кунашир. Там у них было запланировано посещение православных храмов и музеев. Затем 14 октября они должны были доехать до Итурупа, чтобы посетить горячие источники и осмотреть белые скалы.
Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в достижение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году.
Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
ТАСС: последние новости
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух СМИ: украинские националисты пытаются прорваться в район разведения сил в Донбассе СМИ: украинские националисты пытаются прорваться в район разведения сил в Донбассе
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»1
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования120
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом819
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна98
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео6
Видео
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия В мире
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение