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Букмекеры назвали фаворита и аутсайдеров Нобелевской премии мира 

Газета.Ru 1 час назад
Названы фаворит и аутсайдер Нобелевской премии мира
Фото: РИА Новости
Букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получении Нобелевской премии мира, сообщает USA Today.
Отмечается, что 14-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая выступила на ГА ООН с эмоциональной речью, является фаворитом премии.
В прошлом месяце Тунберг выиграл награду "За правильный образ жизни", которую часто называют "Альтернативой Нобелевской премии".
Президент США Доальд Трамп вошел в число аутсайдеров в числе нескольких других мировых лидеров, в том числе двух премьер-министров Эфиопии Абия Ахмеда и Новой Зеландии Джасинды Арден и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Нобелевские комитеты никогда не объявляют имена кандидатов, а кандидатуры не разглашаются в течение 50 лет.
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