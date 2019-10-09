Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские курды призвали международное сообщество противодействовать Турции 

ТАСС 1 час назад
Сирийские курды обратились к миру за помощью
Фото: РИА Новости
"Силы демократической Сирии" (СДС) призвали международное сообщество противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии. Об этом представители СДС заявили в среду в ходе пресс-конференции, состоявшейся в сирийской Хасеке.
"Мы призываем ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие турецким планам", — цитирует заявление СДС телеканал Al Arabiya.
СДС подчеркнули, что внесли значительный вклад в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), тогда как Анкара, напротив, оказывала поддержку террористам.
"Мы воевали против ИГ, отдали тысячи жизней, но победили. Турция же помогала ИГ как в логистических, так и в иных вопросах. Существует множество доказательств тому, что Анкара оказывала поддержку ИГ", — заявили СДС, добавив, что курды по-прежнему готовы "отразить любую атаку".
Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также стала бы защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
ТАСС: последние новости
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17 Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17 СМИ: протестующие в Эквадоре попросили помощи в ООН СМИ: протестующие в Эквадоре попросили помощи в ООН
Комментарии2
В мире , Реджеп Эрдоган , ООН , Исламское государство , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом310
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео4
«Летающий танк» снес трибуны на параде
«Летающий танк» снес трибуны на параде45
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН47
ВСУ открыли огонь в месте отвода сил
ВСУ открыли огонь в месте отвода сил76
Видео
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение