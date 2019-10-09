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Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток в Приморье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 3 часа назад
Памела Андерсон поблагодарила Путина за косаток
Фото: РИА Новости
Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон поблагодарила президента России Владимира Путина за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
Письмо Андерсон и его перевод на русский язык предоставила коалиция общественных организаций «Свободу косаткам и белухам».
«Я хотела бы поблагодарить вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить оставшихся 75 китов и не допустить отлов живых вольных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году», — передает ТАСС текст письма актрисы.
По словам Андерсон, отлов — это большой стресс, который в долгосрочной перспективе приведет к снижению численности этих животных.
«Если все дельфины и киты будут на воле в океане, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России», — написала звезда Голливуда.
Осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.
В марте Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. А в апреле к российским ученым присоединилась группа исследователей во главе с океанографом Кусто, чтобы решить проблему спасения косаток и белух. В итоге было принято решение выпустить их в естественную среду. В начале июня суд назначил наказания компаниям, отловившим косаток и белух.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы», 16 июля на волю выпустили вторую партию косаток, а 6 августа в Охотское море выпустили третью партию косаток.
Напомним, 27 августа последнюю группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпустили в Охотское море.
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Комментарии
В мире , Памела Андерсон , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Находка
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