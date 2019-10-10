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Мигранты блокировали мост на границе Мексики и США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Мигранты блокировали мост на границе Мексики и США
Фото: Р-Спорт
Утром в четверг группа из 100 человек, ожидающих решения по предоставлению гуманитарного убежища на территории США, блокировала мост, соединяющий Матаморос в штате Тамаулипас и техасский Браунсвиль, сообщают местные СМИ.
"Нам нужна работа, чтобы поставить детей на ноги, поддержка и средства к существованию, мы измождены, с нами больные старики и дети", — цитирует издание Milenio одного из протестующих.
По словам мигрантов, они устали ждать решения в Матаморосе, а встреча с судьёй для тех, кто попал на приём в миграционную службу США, назначена на январь.
Перекрытие моста вызвало хаос с мексиканской стороны, откуда в Браунсвиль ежедневно направляются на работу и учёбу местные жители. Силы пограничной службы США блокировали проходы моста и привели персонал в состояние повышенной готовности на случай попытки проникновения людей через границу.
Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
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В мире , США , Мигранты , Дональд Трамп , Мексика
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