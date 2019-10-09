Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни экоактивистов перекрыли мост к Бундестагу в Берлине 

ТАСС 1 час назад
Экоактивисты перекрыли мост к Бундестагу в Берлине
Фото: РИА Новости
Несколько сотен активистов природозащитного движения Extinction Rebellion перекрыли утром в среду мост Маршалл-Брюке в Берлине, ведущий к зданиям Бундестага (парламента) и Ведомства федерального канцлера. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на столичную полицию.
Блокада моста началась в 3:00 по местному времени (4:00 мск).
"Все проходит как и в минувшие дни. Там сидят мирные люди", — заявили в полиции.
Правоохранители уточняют, что демонстранты не уведомляли власти о проведении акции. Демонстрации за спасение климата идут по всему миру уже третий день.
В городе ожидаются проблемы с транспортным сообщением, полиция перекрыла некоторые улицы в центре Берлина. В Twitter правоохранители уточняют, что протестующие освободили путь к близлежащим медучреждениям.
Движение Extinction Rebellion провозгласило своей целью посредством акций неповиновения привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию меры против изменений климата. "Мы освободим мост, когда политики отреагируют на наши требования", — приводит Die Welt слова одного из демонстрантов.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
ТАСС: последние новости
Талибы взорвали опору ЛЭП, оставив Кабул без света Талибы взорвали опору ЛЭП, оставив Кабул без света Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту предательством демократии Пелоси назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту предательством демократии
Комментарии
В мире , Бундестаг , Die Welt
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
Известный ученый покончил с собой в Москве
Известный ученый покончил с собой в Москве10
Украинцы снова собираются на «майданы»
Украинцы снова собираются на «майданы»292
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой91
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»523
Видео
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение