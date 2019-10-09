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Большинство американцев не хотят отставки действующего президента 

Вести Экономика + ещё 7 6 часов назад
Американцы ответили, хотят ли импичмента Трампа
Фото: РИА Новости
Большая часть граждан США не поддерживают отстранение Дональда Трампа с поста президента страны.
Проведенный изданием The Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC News опрос показал, что многие американцы пристально следят за ходом расследования в отношении Дональда Трампа, которое может завершиться его импичментом, и серьезно относятся к сложившейся ситуации вокруг президента и отношений с Украиной. Однако большинство американцев все же не видят оснований для импичмента и отставки президента.
В ходе опроса, который проводился с 4 по 6 октября (были опрошены 800 человек), 55% опрошенных человек высказали мнение, что американский парламент должен разобраться в украинском деле.
При этом 24% из них считают, что оснований для импичмента и отстранения президента уже достаточно, а 31% полагает, что Конгресс США должен сначала провести расследование, чтобы выяснить, достаточно ли оснований для отставки господина Трампа.
Но сразу 39% опрошенных выразили уверенность, что для проведения расследования оснований недостаточно и господин Трамп должен остаться на своем посту до окончания срока президентских полномочий.
На отдельный вопрос с двумя вариантами ответа — проводить ли импичмент президенту и отправлять его в отставку, либо не делать ни того ни другого — 43% респондентов заявили, что импичмент и отставка нужны, а 49% сказали, что не нужно ни то ни другое. В целом, согласно данным этого опроса, 43% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Социология , США , Дональд Трамп , Конгресс США , телеканал NBC
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