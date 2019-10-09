Американцы ответили, хотят ли импичмента Трампа

Большинство американцев не хотят отставки действующего президента

Проведенный изданием The Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC News опрос показал, что многие американцы пристально следят за ходом расследования в отношении Дональда Трампа, которое может завершиться его импичментом, и серьезно относятся к сложившейся ситуации вокруг президента и отношений с Украиной . Однако большинство американцев все же не видят оснований для импичмента и отставки президента.

В ходе опроса, который проводился с 4 по 6 октября (были опрошены 800 человек), 55% опрошенных человек высказали мнение, что американский парламент должен разобраться в украинском деле.

При этом 24% из них считают, что оснований для импичмента и отстранения президента уже достаточно, а 31% полагает, что Конгресс США должен сначала провести расследование, чтобы выяснить, достаточно ли оснований для отставки господина Трампа.

Но сразу 39% опрошенных выразили уверенность, что для проведения расследования оснований недостаточно и господин Трамп должен остаться на своем посту до окончания срока президентских полномочий.

На отдельный вопрос с двумя вариантами ответа — проводить ли импичмент президенту и отправлять его в отставку, либо не делать ни того ни другого — 43% респондентов заявили, что импичмент и отставка нужны, а 49% сказали, что не нужно ни то ни другое. В целом, согласно данным этого опроса, 43% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента.