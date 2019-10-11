Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все «красные линии», а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов. При этом украинский лидер заговорил о возможности встречи с Владимиром Путиным

10 октября в Киеве прошла первая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Правда, о налаженной коммуникации главы государства с журналистами говорить пока не приходится. Мероприятие, завершившееся уже 11 октября, стало первым большим выходом политика к прессе — зато сразу в формате марафона.

Проведения подобной пресс-конференции ждали от Зеленского в сотый день его президентства, но вместо этого на телеканале «1+1» вышло интервью украинского лидера с актером Станиславом Бокланом , который сыграл роль премьер-министра в сериале «Слуга народа». Говорить о каком-либо общении Зеленского со СМИ в честь 100 дней президентства, соответственно, не приходилось.

Вопросов у украинских журналистов накопилось действительно много. Украина оказалась вовлечена сразу в несколько резонансных внешнеполитических историй, и позиция президента по этим вопросам оставалась неизвестной.

Формат, в котором прошла пресс-конференция, действительно необычный. Журналистов разбили на небольшие группы, которые по очереди общались с президентом, чтобы как можно больше людей смогли задать свои вопросы. Однако подобные условия оставляют меньше времени на ответ. Тем не менее, сама пресс-конференция продлилась больше 14 часов. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что мероприятие побило мировой рекорд по продолжительности.

Пожалуй, самое главное заявление по донбасскому вопросу Владимир Зеленский сделал уже ближе к концу пресс-конференции.

Стоит напомнить, что 1 октября в Минске была согласована так называемая «формула Штайнмайера» — план, разработанный экс-президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. «Формула» определяет особый статус Донбасса в составе Украины и предполагает проведение выборов в регионе по украинским законам.

«Что касается закона об особом статусе, мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они (жители Донбасса) имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в законе об особом статусе Киев пропишет все «красные линии» по Донбассу. Доработке, по его словам, подвергнется и законопроект об амнистии, в котором планируется детально прописать, кто попадает под нее и кто вообще не попадает под статус «подозреваемого».

В целом, Зеленский так и не обозначил четкую позицию касательно его намерений соблюдения минских соглашений. Украинский лидер при этом заявил, что далеко не все пункты «Минска» его устраивают.

«Кстати, в минских соглашениях есть отведения еще и те, которых мы не можем себе позволить. Что мне с ними делать? Я не могу себе этого позволить. Это подписал человек, который ходит и кричит «ай-ай-ай». Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм, было бы три ноги, сел бы на три», — сказал президент.

При этом он не уточнил, что будет делать с теми пунктами, которые считает недопустимыми. Среди таких положений президент обозначил порядок действий, прописанных в «формуле Штайнмайера». Зеленский заявил, что намерен «по-другому это решать».

«Все ответы закреплены в минских договоренностях. Там есть шаги, выход всех военных формирований — и все это до выборов. Единственное, там записано: сначала выборы, потом граница под контролем Украины. Мы будем проводить политику, чтобы совсем по-другому это решать», — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что правительство имеет запасной «план Б» по решению донбасского вопроса — сделать так, чтобы те люди в Донбассе, которые считают себя украинцами, «были тут».

Из ответов Зеленского также следует, что он все еще рассматривает возможность повернуть назад в процессе выполнения «формулы» и, в целом, минских соглашений, из которых он даже допустил выход.

«Песков (Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — прим. ред.) говорит, давайте идти по Минску, все его подписали. А я так не думаю. Увидим, что будет трудно, ничего не меняется — значит надо что-то менять», — указал Владимир Зеленский.

Он также заявил, что Киев готов искать альтернативу нормандскому формату, в который входят Украина, Россия, Германия и Франция.

«Если на нормандском формате не будет диалога, дела не будет. Если я почувствую, что все готовы что-то делать для остановки войны, мы будем это делать и говорить о формате выведения войск и так далее. Если мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу, если я это почувствую, мы отойдем от этого плана и будем искать другой вариант», — пообещал Зеленский.

При этом из ответов политика складывается впечатление, что он не видит альтернативы «Минску». В частности, он предупредил журналистов, что в случае выхода из соглашений Украина может «остаться один на один с Российской Федерацией».

Как и ожидалось, прозвучало немало вопросов касательно разведения сил в Петровском и Золотом, которое уже дважды за последнюю неделю оказалось сорвано.

«В Петровском, там, где разведение, там нет людей. Это степь. И там прошло семь дней, когда не было обстрелов. Но мы будем разводить одновременно. И потому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы», — ответил президент на вопрос о том, почему сорвался отвод войск.

В целом Зеленский продолжает демонстрировать, что придерживается линии на установление мира, что помогло ему ответить на все неудобные вопросы о протестах националистов против «формулы Штайнмайера». Так, например, один из журналистов спросил, понимает ли президент, что соблюдение этого соглашения приведет к гражданской войне.

«Я не считаю, что это правда. Потому что в обществе запрос на прекращение войны», — поделился Зеленский.

Другой журналист заявил президенту, что украинцы, проживающие во Львове, боятся «формулы». «А люди в Днепре?» — задал Зеленский встречный вопрос.

«Я не уверен, что те, кто протестуют против «формулы Штайнмайера», за меня голосовали. Большинство людей хотят остановить войну. И большинство людей не видят ничего страшного в «формуле Штайнмайера», — сказал он несколькими часами позже.

Стоит отметить, что Зеленский также отметил, что встреча в нормандском формате, вероятнее всего, произойдет до конца года. А также пообещал, что на ней поднимет крымский вопрос.

При этом Москва уже неоднократно заявляла, что вопрос Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, закрыт.

Особое внимание журналисты уделили вопросам отношений с Россией. По этой теме риторика украинского лидера кардинально отличалась от слов его предшественника Петра Порошенко — Зеленский не оперировал антироссийскими заявлениями и даже удержался от обвинений в адрес Москвы.

При этом обвинить президента в излишней симпатии к Кремлю нельзя, и в этом вопросе на помощь политику вновь пришла его позиция: главное — это жизни людей и прекращение войны.

Один из журналистов спросил, почему Зеленский не выступит с речью о ведении войны между Украиной и Россией, чтобы «похоронить» минские соглашения.

«Мы должны будем войной идти на Крым. Наша армия не готова. Я не готов терять людей. Я не хочу наших людей пугать», — сказал Зеленский, подчеркнув, что пришел в правительство как «президент мира».

Кроме того, украинский лидер заявил, что никогда не слышал от Кремля предложения обменять Донбасс на признание Крыма российским.

Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые ДНР и ЛНР территории Донбасса «оккупированными», а Россию — «оккупантом». Москва неоднократно называла такие утверждения «публичными инсинуациями», отмечая бездоказательность подобных обвинений, и утверждала, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска.

Множество вопросов касалось возможности встречи украинского лидера с Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что сегодня можно говорить только о встрече в нормандском формате. Кроме того, президент выразил осторожный оптимизм касательно позиции России в ситуации с Донбассом.

«Я думаю, что российская сторона устала от этого процесса. И все понимают, что Украина не сдаст свои территории. Раньше были разговоры, что мы фашисты, что хотим забрать право говорить на русском языке. Сейчас в России многие понимают, что эта история со мной не работает. Все знают, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении, — подчеркнул Зеленский. — Это «Минск» и прямые переговоры мои с президентом РФ. Это уже один раз сработало».

Показательно, что президент Украины заявил о том, что предварительные шаги перед встречей в нормандском формате, включая выполнение «формулы», — это не условия Москвы, а давно заключенные договоренности, которые надо выполнять. Петр Порошенко, например, утверждал обратное, тем самым демонстрируя неготовность к переговорам и соблюдению минских соглашений.

На вопрос о том, готов ли он опубликовать свой разговор с Владимиром Путиным, Зеленский ответил отрицательно.

«Мои разговоры с президентом РФ подкреплены результатом — детальным и сложным. Мы могли бы друг друга поздравить, потому что наша команда сработала. К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли к продолжению наших встреч? Думаю, нет, на этом закончим. Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей. Нет, я ничего не буду публиковать, потому что это навредит людям», — сообщил он.

Зеленский особенно подчеркнул, что сам инициировал общение с Путиным, отвечая на вопрос журналистки из России.

«Я считаю, смотрите, я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну [в Донбассе]», — сказал политик.

«Мы нашли взаимопонимание с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мне не стыдно ни за одно слово, что я сказал, — указал президент Украины. — Мы вчера общались с Меркель, у нас отличные отношения. Она понимает, почему так сказал… Они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали «Северный поток — 2», потому что защищали интересы своей стороны. А я тут защищал».

При этом, когда польский журналист задал вопрос о том, кого Зеленский считает главным партнером Украины в Европе, ни Франция, ни Германия не перечислялись в ответе президента.

«Очень много стран Европы круто к нам настроены: Дания, Эстония, Финляндия, Прибалтика… Все знают, что мы хотим евроинтегрироваться. Я поддерживаю тот курс. Это дорога с двухсторонним движением. Да, есть страны Европы, которые нас не видят в ЕС. Поэтому я хотел, чтобы у нас со всеми наладились отношения», — сказал Зеленский.

Прозвучали и вопросы, связанные со взаимоотношениями с США. От скандала, в котором оказались замешаны Трамп, бывший вице-президент Джо Байден и его сын, Зеленский попытался отстраниться.

Речь идет об июльской беседе Зеленского и Трампа, в которой украинский глава обещает вернуться к расследованию дела вокруг деятельности Хантера Байдена на Украине.

Зеленский сообщил, что не владеет информацией по делу сына Джо Байдена и готов расследовать вмешательство Украины в президентские выборы в США 2016 года, если информация об этом подтвердится.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что не встречался с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани . Примечательно, что, по словам политика, он не проверял, совпадает ли стенограмма телефонного разговора, опубликованная Белым домом, со стенограммой, которая имеется в распоряжении офиса президента.

Говоря же о якобы имевшем место давлении со стороны Трампа, Зеленский заверил, что США заблокировали военную помощь еще до беседы президентов, в июне. Когда же Зеленский отвечал на другой вопрос касательно переговоров с американским лидером, он заявил, что узнал о приостановлении помощи в сентябре. Следовательно, президент Украины в течение нескольких месяцев не знал, что Вашингтон прекратил военную поддержку Киева.

Также Зеленский сообщил, что в ходе встречи с Трампом, он призвал главу Белого дома не говорить об украинской власти как о коррупционной.

«Я вас очень прошу, господин президент, пожалуйста, в вашей риторике, мы очень просим, чтобы Белый дом изменил этот имидж», — процитировал Зеленский свои слова Трампу.

Он также заявил, что не чувствовал себя неудобно из-за тона Трампа во время разговора с ним.