Порошенко предложил свою формулу «украинского мира»

«Предлагаю семь шагов, которые стоит сейчас сделать, чтобы избежать российской ловушки. Эти семь шагов — формула украинского мира», — написал Порошенко в своем Twitter.

Пропоную сім кроків, які варто зараз зробити, щоб уникнути російської пастки. Ці сім кроків — формула українського миру. pic.twitter.com/F56FkJvZ9t— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 октября 2019 г.

По его словам, Киев должен, во-первых, настаивать на принципах «сначала — безопасность» и «только через безопасность к выборам» на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенные ДНР и ЛНР).

«Формулу Штайнмайра» бывший президент Украины предложил рассматривать только как составляющую «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей.

«Отвод — только при условии устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года», — говорится в третьем пункте.

Порошенко также заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей территории ДНР и ЛНР и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы. Политик предложил создать подгруппу по вопросам границы в рамках Временной контактной группы в Минске.

«Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории оккупированного Донбасса», — отмечается в шестом пункте.

В конце Порошенко заявил о необходимости восстановить в ДНР и ЛНР налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовой, банковской систем и вернуть украинскую собственность.

Ранее, 9 октября, в самопровозглашенной ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе. По словам представителя ЛНР на Минских переговорах Владислава Дайнего, разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, передавал «Луганский информационный центр».

1 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера » и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ, отметил глава государства.

Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.

«Формула Штайнмайера», названная так по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.