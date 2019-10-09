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Порошенко предложил свою формулу «украинского мира» 

Rambler News Service + ещё 3 43 минуты назад
Порошенко предложил свою формулу «украинского мира»
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать его «формулу украинского мира», которая состоит из семи шагов.
«Предлагаю семь шагов, которые стоит сейчас сделать, чтобы избежать российской ловушки. Эти семь шагов — формула украинского мира», — написал Порошенко в своем Twitter.
По его словам, Киев должен, во-первых, настаивать на принципах «сначала — безопасность» и «только через безопасность к выборам» на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенные ДНР и ЛНР).
«Формулу Штайнмайра» бывший президент Украины предложил рассматривать только как составляющую «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей.
«Отвод — только при условии устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года», — говорится в третьем пункте.
Порошенко также заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей территории ДНР и ЛНР и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы. Политик предложил создать подгруппу по вопросам границы в рамках Временной контактной группы в Минске.
«Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории оккупированного Донбасса», — отмечается в шестом пункте.
В конце Порошенко заявил о необходимости восстановить в ДНР и ЛНР налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовой, банковской систем и вернуть украинскую собственность.
Ранее, 9 октября, в самопровозглашенной ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе. По словам представителя ЛНР на Минских переговорах Владислава Дайнего, разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, передавал «Луганский информационный центр».
1 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера» и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ, отметил глава государства.
Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.
«Формула Штайнмайера», названная так по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.
8 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV рассказал о трех сценариях развития событий в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Вадим Пристайко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , ОБСЕ , ООН , Киев
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