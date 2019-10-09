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В Рио-де-Жанейро выпал «соленый снег» 

Российская Газета 42 минуты назад
В Рио-де-Жанейро выпал «соленый снег»
Фото: iStock
Белые сугробы были обнаружены на одном из пляжей Лагуны Араруама в курортном районе Кабо-Фрио на востоке штата Рио-де-Жанейро. Редкое природное явление смогла запечатлеть группа бразильских велосипедистов.
Как объяснили местные биологи, вода в лагуне очень соленая. Прибрежные волны постоянно создают здесь пену. Но сильный ветер смог спровоцировать образование больших объемов пены и вынес все на берег, образовав подобие снежных сугробов. Об этом сообщает портал G1.
Ничего общего с загрязнением окружающей среды это явление не имеет, успокоил местных жителей и туристов биолог Эдуардо Пимента.
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В мире , Рио-Де-Жанейро
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