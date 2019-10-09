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Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Пелоси обвинила Белый дом в сокрытии правды
Фото: epa
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте спикера.
«Белый дом должен быть предупреждён о том, что дальнейшие усилия по сокрытию правды от американского народа о злоупотреблении президентом властью будут расцениваться как ещё одно свидетельство воспрепятствования (расследованию)», — говорится в тексте.
Ранее в Белом доме заявили, что не собираются сотрудничать с демократами конгресса США в рамках процедуры импичмента.
Также высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что демократы, имеющие большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента.
В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.
По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.
В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».
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В мире , США , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Госдеп США
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