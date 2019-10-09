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Пелоси обвинила Белый дом в сокрытии предательства демократии 

Вести Экономика + ещё 6 3 часа назад
Она предупредила, что отказ дачи показаний в рамках процедуры импичмента будет расцениваться как препятствование расследованию.
"Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом", — говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, распространенном во вторник вечером.
Она предупредила Белый дом о том, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента, проводящейся в отношении Дональда Трампа, будут расценены соответствующим образом.
“Мы должны предупредить Белый дом, что продолжающиеся усилия по сокрытию правды от американского народа о злоупотреблении президентом властью будут расцениваться как еще одно свидетельство воспрепятствования “, — говорится в заявлении спикера нижней палаты.
Белый дом обозначил свою позицию по поводу импичмента Дональду Трампу в письме, направленном конгрессменам. Процесс называется незаконным, в расследовании администрация президента участвовать отказалась. Впрочем, этот отказ был аргументирован. Письмо подписано юристом Белого дома и в нем указаны юридические обоснования отказа от сотрудничества. Пелоси назвала это письмо «в корне неверным».
“Это просто еще одна незаконная попытка скрыть факты наглых попыток администрации Трампа оказать давление на иностранные державы, чтобы вмешаться в выборы 2020 года. Несмотря на заслон Белого дома, мы видим растущее число доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил свою клятву защищать, сохранять и оберегать Конституцию… Господин президент, вы не над законом. И вы будете привлечены к ответственности”, — заявила Пелоси.
24 сентября Палата представителей начала процедуру импичмента Трампа. Причиной отправки Трампа в отставку стал его летний телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он просил Киев начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Как писали ранее «Вести. Экономика», сам Трамп назвал инициированную нижней палатой процедуру госпереворотом.
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Комментарии3
В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Конгресс США
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