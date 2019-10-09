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Недовольные работой мэра мексиканцы привязали чиновника к пикапу 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
«Акт возмездия»: мексиканского мэра привязали к пикапу
Фото: РИА Новости
Мэр города в Мексике пострадал в результате "акта возмездия".
Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу. Они привязали чиновника к пикапу и проволокли по нескольким улицам.
К счастью, на пути "машины смерти" оказались сотрудники полиции. Мэр Хорхе Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.
Как пишет ТАСС, глава администрации обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. Терпение людей лопнуло, и в населенном пункте начались беспорядки. В ходе столкновений с полицией пострадали 11 человек, еще около 30 — были задержаны.
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В мире , Другое , ИТАР-ТАСС , Мексика
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