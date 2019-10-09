Жених ограбил банк ради кольца для невесты

Жених ограбил банк ради обручального кольца для возлюбленной

В американском городе Гровтон, штат Техас, жених ограбил банк за день до свадьбы, чтобы купить обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу утром, 4 октября, Хит Эдвард Бампус (Heath Edward Bumpous) ворвался в банк Citizens State Bank и потребовал наличные. Мужчина предупредил кассира, что он вооружен. По его словам, он грабил банк ради свадьбы, которая была запланирована на следующий день. Он объяснил, что ему не хватало денег на обручальное кольцо.

По данным полиции, после вооруженного ограбления Бампус выбросил свою одежду из окна автомобиля. Вскоре полицейский нашел вещи и пистолет правонарушителя.

Власти получили кадры с камеры видеонаблюдения и опубликовали снимки подозреваемого в официальной группе в Facebook. Невеста Бампуса увидела на снимках возлюбленного и настояла, чтобы тот сдался полиции. Мужчина подчинился и сознался в преступлении.

Полицейский отметил, что Бампус вернул большую часть украденных денег. Американца взяли под стражу до вынесения судебного приговора. Ему выдвинули обвинение в ограблении с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда устроил роскошную свадьбу, не заплатил за нее и исчез, оставив невесту с огромным долгом. По словам матери невесты, общая стоимость свадьбы составила примерно 3,5 миллиона тайских батов (7,5 миллиона рублей).