Демократы США вызвали посла в ЕС для дачи показаний

Три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента американскому главе Дональду Трампу направили повестку послу США Гордону Сондленду в Евросоюз для дачи показаний. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что повестку направили комитеты по разведке иностранным делам, а также по надзору и реформам.
"В соответствии с запросом палаты представителей об импичменте мы направляем повестку, согласно которой вы должны явиться на показания 16 октября 2019 года", — говорится в заявлении.
Также там сообщается, что Сондленду должен предоставить документы к 14 октябрю 2019 года.
До этого администрация Трампа велела послу не участвовать в слушаниях с демократами из палаты представителей США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента.