Демократы США вызвали посла в ЕС для дачи показаний

Демократы США вызвали американского посла в ЕС для дачи показаний

Отмечается, что повестку направили комитеты по разведке иностранным делам, а также по надзору и реформам.

"В соответствии с запросом палаты представителей об импичменте мы направляем повестку, согласно которой вы должны явиться на показания 16 октября 2019 года", — говорится в заявлении.

Также там сообщается, что Сондленду должен предоставить документы к 14 октябрю 2019 года.

До этого администрация Трампа велела послу не участвовать в слушаниях с демократами из палаты представителей США, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента.