Главу НАБУ обвинили во вмешательстве в выборы США

Луценко обвинил главу НАБУ во вмешательстве в американские выборы

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы 2016 года. Такое заявление сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

По его словам, Сытник старался помочь Хиллари Клинтон , сопернице Дональда Трампа , для чего нарушил запрет о разглашении данных предварительного следствия. Об этом Луценко заявил в эфире радио «Новое время».

Бывший генпрокурор отметил, что Сытник не нарушал украинских законов, но в США его действия квалифицируются как вмешательство.

Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian Collusion — украинским вмешательством в выборы. Причём вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков, — сказал Луценко.