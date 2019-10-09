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Луценко обвинил главу НАБУ во вмешательстве в американские выборы 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Главу НАБУ обвинили во вмешательстве в выборы США
Фото: globallookpress.com
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы 2016 года. Такое заявление сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, Сытник старался помочь Хиллари Клинтон, сопернице Дональда Трампа, для чего нарушил запрет о разглашении данных предварительного следствия. Об этом Луценко заявил в эфире радио «Новое время».
Бывший генпрокурор отметил, что Сытник не нарушал украинских законов, но в США его действия квалифицируются как вмешательство.
Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian Collusion — украинским вмешательством в выборы. Причём вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков, — сказал Луценко.
Ранее News.ru сообщал, что комитет Сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Документ содержит 85 страниц и подтверждает выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Москва вмешивалась посредством соцсетей. Обвиняемым в этом в докладе названо российское «Агентство интернет-исследований».
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Комментарии
В мире , США , Украина , Юрий Луценко , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Сенат США
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