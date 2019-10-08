Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт заявил о сближении Турции и России после слов Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Эксперты заметили сближение Турции и России
Фото: РИА Новости
Россия и турецкая сторона начали сближаться после слов американского президента Дональда Трампа, который пообещал уничтожить экономику Турции. Так считает профессор факультета международных отношений университета Абант Иззет Байсал (Болу) Али Яман, передает РИА "Новости".
Ученый считает, что Трамп сам подтолкнул Турцию и Россию друг к другу своими словами. Он напомнил, что Россия и Турция заключили соглашение, которое позволит постепенно перейти к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между странами.
По словам профессора, Турция хочет иметь хорошие отношения и с Россией, и с США, поэтому она балансирует, но есть некоторые нюансы.
"У Турции с РФ сложности из-за Сирии… Но и с США все очень непросто: возник кризис из-за американской поддержки курдских формирований в Сирии", — пояснил Али Яман.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Газета.Ru: последние новости
В Киеве рассказали о продолжении обучения школьников на русском языке В Киеве рассказали о продолжении обучения школьников на русском языке Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети Грета Тунберг вновь изменила статус в соцсети
В мире , Политика , Дональд Трамп , РИА Новости , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину195
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву8
Конюхов захотел побить советский рекорд
Конюхов захотел побить советский рекорд8
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Массовая драка в травмпункте попала на видео32
Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу
Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу25
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение