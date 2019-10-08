Эксперты заметили сближение Турции и России

Эксперт заявил о сближении Турции и России после слов Трампа

Россия и турецкая сторона начали сближаться после слов американского президента Дональда Трампа , который пообещал уничтожить экономику Турции . Так считает профессор факультета международных отношений университета Абант Иззет Байсал (Болу) Али Яман, передает РИА "Новости".

Ученый считает, что Трамп сам подтолкнул Турцию и Россию друг к другу своими словами. Он напомнил, что Россия и Турция заключили соглашение, которое позволит постепенно перейти к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между странами.

По словам профессора, Турция хочет иметь хорошие отношения и с Россией, и с США, поэтому она балансирует, но есть некоторые нюансы.