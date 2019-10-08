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США выделяют венесуэльской оппозиции $98 млн на «борьбу за свободу» 

ТАСС 1 час назад
США дадут Венесуэле миллионы на «борьбу за свободу»
Фото: TASS/Zuma
Соединенные Штаты выделяют венесуэльской оппозиции $98 млн на "поддержку борьбы за свободу и восстановление страны". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо.
"Администрация президента Дональда Трампа и легитимное правительство Венесуэлы во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо подписали историческое двустороннее соглашение, согласно которому Соединенные Штаты предоставляют $98 млн в рамках поддержки венесуэльской борьбы за свободу и восстановление страны в связи с хаосом, разрушениями и беспрецедентным гуманитарным кризисом, порожденными нелегитимным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро", — утверждается в документе.
Средства, в частности, пойдут на "поддержку прав человека, гражданского общества и независимых средств массовой информации". Соглашение подписали во вторник директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и Веккьо. С учетом нынешних средств США выделили венесуэльской оппозиции всего за последнее время $568 млн Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, республику покинули уже более 4 млн человек.
Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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Комментарии
В мире , США , Марк Грин , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Дональд Трамп , ООН , Администрация Президента РФ , ЕС , Венесуэла
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